Dailymilan.it - Calciomercato Milan, fissato l’incontro con gli agenti di Tammy Abraham. Cosa filtra sul futuro?

Ilsi muove sul frontee i dirigenti rossoneri hannoun incontro con glidi. Il puntoha un’occasione più unica che rara. Nella partita di Champions League contro lo Slovan Bratislava – valevole per la quinta giornata della nuova edizione della competizione – l’attaccante inglese giocherà dal primo minuto, visto che Alvaro Morata è squalificato. Un’opportunità quella che l’ex Chelsea non potrà sprecare, specialmente in un momento della stagione così complicato per i rossoneri.In ballo non c’è solo una possibile nuova titolarità, magari con lo spagnolo spostato più sulla trequarti ein attacco, c’è anche il futuro del giocatore che è arrivato in rossonero in estate dalla Roma. Sì, perché se l’inglese vorrà dimostrare di essere da, dovrà far vedere grandi cose in campo contro la formazione slovacca.