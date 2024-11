.com - Calcio / Ancora loro: i fratelli Braccioni sedici anni dopo

Leggi su .com

Matteo e Luca in gol nella stessa partita16. Avevano giocato in Eccellenza Marche con la maglia dell’Urbania nella stagione 2008-2009VALLESINA, 25 novembre 2024 – Nel weekend scorso si è consumato un fatto sportivo singolare.I, Matteo (1988) e Luca (1987), sono tornati al gol assieme.Erano i tempi della prima Urbania di Eccellenza, stagione 2008-09.Oggi entrambi giocano nell’US Peglio (Prima Categoria) e nella trasferta di ieri a Muraglia hanno realizzato i gol decisivi per la rimonta.Matteo, attaccante di razza e Direttore Sportivo della squadra biancoazzurra, ha segnato di rapina il 2-1, mentre Luca ha trasformato il rigore del 2-2.tantiin categorie diverse i due, figli della ex presidentessa dell’Urbania Maria Flavia Pagliardini, giocano di nuovo assieme e sotto la torre del piccolo paesino dell’entroterra pesarese sognano in grande.