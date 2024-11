Agi.it - Bologna battuto 3-0, la Lazio non smette di sognare

AGI - Lanon vuolere die con ilcentra la quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima considerando anche l'Europa League. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti s'impongono 3-0 grazie ai sigilli di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru nel corso del secondo tempo, dopo che i felsinei sono rimasti in inferiorita' numerica dal 35' per il doppio giallo sciocco rimediato da Pobega. La squadra di Marco Baroni torna cosi' appaiata ad Atalanta, Inter e Fiorentina a 28 punti, a -1 dal Napoli capolista, mentre gli uomini di Vincenzo Italiano, reduci da tre successi in fila, tornano a perdere in campionato dall'ormai lontanissimo 25 agosto restando a quota 18. Nel corso di un primo tempo molto equilibrato e comnon sono tantissime le emozioni da raccontare. I biancocelesti provano a fare la gara sul piano tattico, creando la prima vera potenziale occasione al 12': Lucumi' compie un errore sanguinoso in disimpegno rischiando di lanciare in porta Castellanos, che invece tenta una difficile soluzione da distanza siderale sbagliando la mira.