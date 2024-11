Isaechia.it - Alessia Pascarella e Lino Giuliano, ecco cosa pensano alcuni ex protagonisti di Temptation Island del loro ritorno di fiamma

Negli scorsi giorni i due exdi11hanno ufficializzato ildi, durante una romantica sorpresa fatta dal barbiere napoletano nei confronti della ragazza., infatti, per farsi perdonare di tutto ciò che è accaduto in questi mesi ha voluto sorprendereorganizzando per lei una romantica serata, durante la quale le ha regalato una stella e un prezioso anello, come simboli del suo amore per lei (clicca QUI per leggere).Presenti alla serata anchedegli altri exdel reality show di Canale 5, tra cui Jenny Guardiano, Titty Scialò e Antonio Maietta, che hanno così dimostrato tutta lafelicità per la ritrovata serenità dellaamica.Chi invece non era presente alla festa è stata Siria Pingo, la quale già negli scorsi mesi aveva avuto degli screzi con le sue compagne di avventura per aver rivelato che in realtàavevano sempre mantenuto dei rapporti e stessero quindi fingendo di essere separati al solo scopro di ottenere visibilità.