A Calenzano il summit dei sindaco contro la privatizzazione dell’acqua

per il no alladella risorsa idrica fra sindaci dell’area a cavallo fra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Multiutility e acqua pubblica: la parola ai sindaci favorevoli alla pubblicizzazione del servizio idrico e contrari alla quotazione in Borsa. Mercoledì 27 novembre alle 17.30 ci sarà un inpubblico per approfondire le tematiche legate alla gestione dei servizi pubblici, in particolare quello idrico integrato. L’appuntamento è in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale di piazza Gramsci, 11 e i cittadini sono invitati a partecipare.Partecipano al confronto Giuseppe Carovani,die i sindaci dei Comuni di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi; Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri; Carmignano, Edoardo Prestanti; Agliana, Luca Benesperi; Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli; Cantagallo, Guglielmo Bongiorno; Castelfranco Pian di Scò, Michele Rossi; Rufina, Daniele Venturi; Vaiano, Francesca Vivarelli; Vicchio, Francesco Tagliaferri.