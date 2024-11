Lanazione.it - A 13 anni pubblica il suo secondo libro di fisica

Amelia (Terni), 25 novembre 2024 - A 13ha appenato il suo, intitolato «Laper i piccoli». Gabriele Ciancuto, studente originario di Amelia, prosegue la sua passione di divulgatore in erba: dopo il successo de Il sistema solare,to poco più di un anno fa, questa volta invita i piccoli lettori - ilè destinato alla fascia di età 6-10- ad esplorare laattraverso esperimenti pratici e giochi quotidiani. «Ogni capitolo - spiega una nota - si apre con una domanda stimolante che incoraggia a riflettere e a sviluppare la propria curiosità. Attraverso l'osservazione di giochi quotidiani, come il lancio di una palla per spiegare il concetto di velocità o il movimento del dondolo nel parco giochi per illustrare le leve, Gabriele rende laaccessibile e divertente.