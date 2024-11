Vieira alla riscoperta dei rigorini italiani | Non sono d’accordo con le spiegazioni dell’arbitro ha sbagliato

Ilnapolista.it - Vieira alla (ri)scoperta dei rigorini italiani: «Non sono d’accordo con le spiegazioni dell’arbitro, ha sbagliato»

Leggi su Ilnapolista.it

Patrickè intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari in casa per 2-2. Le sue parole sisoprattutto rivolte all’arbitro Sozza, che avrebbe concesso gli ennesimiche stiamo vedendo un po’ sparsi ovunque in questo campionato, senza che il Var abbia proferito parola. Il francese ora viene a conoscenza delle dinamiche arbitrali italiane (lui ne conosceva altre ndr) del 2024.: «Il secondo rigore non c’era l’arbitro ha»Di seguito un estratto delle dichiarazioni del francese in conferenza post-gara:Le sue emozioni al ritorno in A per la prima panchina da allenatore:«L’atmosfera è stata emozionante. Mi è piaciuto l’ambiente che c’era allo stadio. Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto una buona partita, abbiamo alcune cose da migliorare.