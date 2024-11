Sport.quotidiano.net - Viali contento: "Grande spirito di squadra". Pettinari: "Una sensazione stupenda"

"La cosa che mi è piaciuta di più è locon cui laè venuta qui – esordiscein conferenza stampa- avevamo preparato la partita per non lasciargli il pallino del gioco e spesso ci siamo riusciti, dovevamo solo essere più verticali negli ultimi 30 metri. Nella ripresa, invece, siamo stati un po’ più ficcanti e siamo andati in vantaggio. Peccato per il gol subito, ma poi siamo stati bravi a sacrificarci perché in quel momento reggere l’urto del Cesena non era facile. Reggiana in zona playout? Questo è quello che dice la classifica, ma per me siete troppo negativi. Mi spiego meglio: stiamo lavorando per il nostro obiettivo e ci siamo dentro. Io preferisco parlare di percorso e mai come quest’anno è avere continuità è fondamentale". Il trainer è poi andato sulle scelte inziali: "‘Il doppio centravanti? Avendo preparato la parta per il palleggio ho cercato più qualità tecnica: Sersanti è sicuramente esplosivo, ma Fiamozzi ha una gestione della palla migliore, quindi la ragione della scelta è stata questa.