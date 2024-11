Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2024 ore 09:30

PERCORRENDO VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CASTELNUOVO DI PORTO NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA RACCORDO SETTEBAGNI SALARIA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREIN VIA CASSIA CODE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBOIN VIA C. COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE EURPERCORRENDO VIA DI VERMICINO A BORGHESIANA CODE IN PROSSIMTIA DELL’INCROCIO CON VIA CASTELVETRANO DIREZIONE CASILINAUNO SGUARDO AI CANTIERI STRADALI,PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, IN VIA TIBURTINA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO TRA ARSOLI E ROVIANO AL KM 60 CIRCA. DAL 25 E FINO AL 29 NOVEMBRENEL TERRITORIO DI VITERBO DOMANI 25 NOVEBMRE PER LAVORI DI INSTALLAZONE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIAERE STRADALI ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STRADA PROVINCIALE TEVERINA TRA IL KM 4 ED IL KM 12 CIRCA Servizio fornito da Astral