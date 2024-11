Top-games.it - Tutto quello che devi sapere su TOMB RAIDER REMASTERED

Qualche giorno fa Square-Enix ha annunciato, a sorpresa di tutti, la versione di, che comprenderà primo, secondo e terzo capitolo della saga originale. I titoli usciranno il 14 Febbraio (giorno del compleanno di Lara Croft, la protagonista) del prossimo anno, e, per prepararvi all’evento, ecco a voi una serie di fatti e curiosità che forse non conoscevate sull’eroina più famosa del mondo dei Videogiochi., cosa comprende?sarà a tutti gli effetti una collezione dei primi tre capitoli della saga di Lara Croft, in versione originale rimasterizzata per le console di nuova generazione, con la possibilità di ritornare in qualunque momento alla grafica a poligoni degli anni ’90.A differenza diAnniversary, che riprendeva la trama del primo capitolo e poi la ampliava anche con pesanti cambi alla storia,intende riportare in auge le prime tre avventure della pistolera di Eidos in scala 1:1, nel modo più fedele possibile.