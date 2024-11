Ilgiorno.it - Tassa di soggiorno, primo bilancio

Tre euro per dormire a San Donato. Nei primi sei mesi della sua introduzione, da marzo a settembre 2024, l’imposta diha permesso al Comune d’incassare 300.358 euro. È lo stesso municipio a rendere nota l’entità dell’introito che, oltre a favorire gli equilibri di, verrà reinvestito nel miglioramento dei servizi pubblici, nonché nella conservazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale cittadino. In vigore dal 1° marzo, il canone è di 2 euro - al giorno e a persona - per bed & breakfast, affittacamere, residence e hotel a 3 stelle; si pagano invece 3 euro per gli hotel a 4 stelle. La tariffa viene applicata ai non residenti che alloggiano in una delle 74 strutture ricettive della città, fino a un massimo di 14 pernottamenti consecutivi. Sono i titolari e i gestori delle strutture a riscuotere le somme e girarle poi al Comune, attraverso un’apposita piattaforma.