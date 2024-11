Iltempo.it - Tajani scopre il bluff di Putin e non ha paura: “Il missile russo è vecchio e solo ritoccato”

Dimostrazioni di forza che per ora non spaventano. Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, ha parlato delOreshnik, l'ultima arma utilizzata da Mosca nella guerra con l'Ucraina, durante la puntata del 23 novembre di 4 di sera Weekend, programma in onda su Rete4: “Io penso che sia come facevano gli antichi guerrieri che battevano la spada sullo scudo per intimorire l'avversario. I missili di cuiparla, con i quali è stato fatto un esperimento l'altro giorno, sono missili vecchi, non c'è nessuna novità. Sono missili ritoccati, insomma hanno rifatto un po' il trucco a missili che avevano per cercare di spaventare l'avversario ucraino per fare la voce grossa”. “Che poipossa fare minacce pericolose, questo è vero - ammette il ministro -.