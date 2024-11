Liberoquotidiano.it - "Siete ingrassati?": il segno che deve stare attento alla bilancia, l'oroscopo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ariete Da questa Luna ultimo quarto in VergineLuna nuova del primo dicembre è quanto di meglio possiate desiderare per tutte le iniziative che vertono intorno agli affari immobiliari, carriera nella vita pubblica, affermazione nelle professioni libere. Dicembre si veste in abito da festa, con Marte continuamente in Leone, il punto più alto del vostro, esige chiarimenti nel matrimonio e nel rapporto genitori e figli. Vivi complimenti. Toro Casa, famiglia, matrimonio, figli. Il fatto è che manca nel cielo astrale quella sicurezza indispensabile per sentirsi tranquilli e realizzare. L'unico responsabile della stanchezza e malcontento è il solito Marte, eppure le schiarite non mancano. Intanto il Sole vi darà nei prossimi giorni una grande forza vitale, Luna ultimo quarto in Vergine consente un'ottima concentrazione, insieme a Urano mette la base di nuovi successi.