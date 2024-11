Oasport.it - Rugby, Quesada “Bene la difesa, mancati però palloni di qualità. Ripartire da qui”

L’Italia è uscita sconfitta dall’ultimo test match di novembre, cedendo per 11-29 contro la Nuova Zelanda. Un ko che non fa male, al termine di un match dove l’Italia ha mostrato ottime cose, soprattutto in, e anzi può recriminare per alcune occasioni perse. E del buono che si è visto a Torino ne è cosciente anche Gonzalo, intervistato da Sky Sport a fine match.“Sapevamo che la mischia era difficile, loro hanno una mischia fortissima. Sicuramente vincendo qualche mischia in più avremmo avutodiche ci sono, così come ci sono stati diversi errori palla in mano. Moltola, ci sonoun po’ didi. Noi non attacchiamo molto da drive, ma con loro era l’unica soluzione” le prime parole del ct azzurro.“Sicuramente è stato un novembre in crescita dall’Argentina alla Georgia fino a oggi, sicuramente dobbiamo lavorare molto, ma siamo in crescita.