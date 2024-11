Ilrestodelcarlino.it - Rock, jazz e sonorità elettroniche. È la notte dell’improvvisazione

Oggi, alle 21.15, sul palco del Torrione Eyal Maoz / PBB / Zeno De Rossi. Eyal Maoz, chitarra ed elettronica - Piero Bittolo Bon, sassofoni ed elettronica. Zeno De Rossi, batteria. Zeno De Rossi e Piero Bittolo Bon, collaboratori di lunga data in innumerevoli progetti, si uniscono al chitarrista newyorkese Eyal Maoz per una session di improvvisazione che promette di esplorare nuove coordinate ed equilibri tra, canzone ed elettronica. Eyal Maoz, compositore, chitarrista e bandleader originario di Israele e attivo da oltre vent’anni nella scena musicale newyorkese, è noto per la sua capacità di fonderee avanguardia cone influenze ebraico-mediorientali. La sua musica racconta storie intense di dolore, speranza, resistenza e celebrazione, muovendosi tra momenti delicati e sperimentazione radicale.