Queste è quello che capita al tuo corpo quando manca la vitamina D

La carenza diD può aumentare il rischio di malattie di cuoreNel mondo le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte. Si stima che ogni anno siano quasi 18 milioni le persone che muoiono in seguito a complicazioni di malattie cardiovascolari. Ciò vuol dire chemalattie sono responsabili per il 32 per cento di tutte le morti annuali nel globo.Sono molti i fattori che influenzano il rischio di svilupparemalattie, per esempio l’età, il sesso, la dieta, la storia famigliare, lo stile di vita.Adesso, però, usando un approccio innovativo, una equipe australiana ha scoperto un altro fattore: l’eventuale deficienza diD nel siero.La carenza diD può aumentare il rischio di malattie di cuoreLa dottoressa Elina Hyppönen, che ha guidato il team di ricerca dell’Australian Centre for Precision Health dell’Università dell’Australia del Sud, spiega i risultati affermando che: “Abbiamo trovato la prova che una deficienza diD può accrescere la pressione del sangue e il rischio di malattie cardiovascolari”.