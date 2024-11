Liberoquotidiano.it - Omicidio Senago: papà Giulia, 'volere ergastolo non è vendetta ma rispetto per vittima'

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Giustizia,e il massimo della pena. Sono passati 18 mesi dal femminicidio diTramontano, ma per i genitori,Franco e mamma Loredana Femiano, il dolore resta identico, se possibile peggiora nella consapevolezza di non poter più abbracciare la loro primogenita, uccisa a coltellate, con in grembo Thiago, dal compagno Alessandro Impagnatiello. Domani, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ci sarà davanti alla corte d'Assise di Milano la prima sentenza e loro, come sempre, saranno in aula. "Chiediamo con forza - scrive il- che venga applicata la pena massima prevista dalla legge: l'. Non solo per rendere giustizia a lei, alla famiglia e al bambino che portava in grembo, ma anche per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile.