Iltempo.it - Nessun garante, Conte la spunta nella Costituente. Il M5S fa il Grillicidio

Leggi su Iltempo.it

Alladel Movimento Cinque Stelle vince colui che più di tutti l'ha voluta. Il presidente Giuseppe, che si era detto pronto a lasciare se la sua linea per un partito progressista e aperto alle alleanze fosse stata bocciata dagli iscritti, chiude la convention Nova saldo al comando del Movimento: «A volte mi fermate e mi dite: presidente non mollare - dice dal palco - Fino a quando ci sarete voi e fino a quando vorrete voi, io non mollo». Oltre la metà dei quasi 90mila iscritti ha votato per modificare la regola dei 2 mandati, per dire sì alle alleanze politiche e per eliminare il ruolo del. Lo sconfitto è proprio Beppe Grillo. Evocato, in apertura di kermesse, da una ventina distatori che hanno gridato «dimissioni» e «onestà» indossando t-shirt con stampato sopra il volto suo e di Gianroberto Casaleggio, il fondatore del Movimento non mette piede ai due giorni di assemblea.