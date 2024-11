Justcalcio.com - Lo voleva il Barcellona, ??lo voleva il Real Madrid, lui ha firmato per l’Atlético e… non ha firmato per nessuno dei tre!!

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 17:53:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Qui inizia la storia di un amore impossibile. È la storia di un ‘voglio e non posso’, di un desiderio che non corrisponde o una relazione che si interrompe all’ultimo momento, poco prima che inizi. È il incredibile avventura di Lautaro Martínezl’attaccante del Intercheno i tre grandi della Spagna, ma alla fine Non hacon. nonostante avesse persino un contrattocon uno.no l’attaccante argentino Atlético,, ma il suo destino, da quando ha lasciato il CircoCorse in Argentina, è stato collegato a Italia e a Inter. Nonostante le tentazioni, non ha mai lasciato la squadra.Altro assist di Taremi, che ancora una volta approfitta di un altro errore difensivo della Stella RossaIl primo a bussare alla sua porta fu