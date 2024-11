L’Italia maglia nera in Europa per il consumo di antibiotici. Anche un solo ciclo può avere effetti sull'intestino per anni

Leggi su Open.online

Prendere un singolodiper meno di due settimane può ridurre e modificare perla composizione del microbiota intestinale, e cioè di quell’insieme fondamentale di microrganismi (batteri e virus) che rappresentano la flora intestinale e che svolgono in modo silenzioso un ruolo centrale nella protezione dell’organismo da infezioni, nel funzionamento di sistema nervoso centrale, cardiovascolare e metabolico.Alla luce dei dati Aifa sulla crescita diin Italia, +6,4% in un anno, e il rischio che l’abuso possa diventare la prossima prima causa di morte nel nostro Paese, il recente studio pubblicato su MedRevix e ripreso da New Scientist apre una nuova frontiera sulle tempistiche di incidenza deglisul nostro organismo. I ricercatori erano già consci di quanto glisiano in grado di ridurre la diversità delle specie batteriche nell’intestino, ma le conseguenze a lungo termine erano meno chiare.