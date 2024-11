Ilgiorno.it - L’integrazione a colpi di colore: "Il mio inno alla fratellanza"

Leggi su Ilgiorno.it

Il linguaggio dell’arte parla di integrazione interculturale nei due murales di Joe P, al Centro Mamma Rita escuola Masih. È un tacito messaggio all’anima quello del murale che Joe P(al secolo Umberto Voci) ha voluto offrire al Centro Mamma Rita per il 60esimo anniversario di fondazione della struttura per mamme e bambini fragili che le minime oblate della Piccola Opera hanno creato sulle orme di Rita Tonoli. "Le sorelle – racconta l’artista – mi avevano chiesto una “action painting“, cioè un momento di pittura dal vivo. Poi però sono venuto a visitare il centro di via Lario e ho trovato questa parete in palestra (12 metri per 3 di altezza) e ho pensato che sarebbe stata l’ideale per raccontare i 60 anni della Piccola Opera. Da lì sono partiti i disegni preparatori per lo sviluppo del murale dal titolo “Madre“".