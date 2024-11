Lanazione.it - L’intagliatore alza bandiera bianca. “Nessuno fa più questo mestiere”

Leggi su Lanazione.it

Perignano (Pisa), 24 novembre 2024 – La “sgorbia” è uno scalpello con una lama circolare o curva che serve per intagliare il legno: ma chi conosce più gli attrezzi del? Quello dello “scultore” del legno – intagliatore di mobili classici – è un’arte che rischia di sparire. Ne sa qualcosa Franco Giusti, artigiano dal 1973, che ha deciso di appendere lo ‘scalpello’ al chiodo per andare in pensione. “Il problema è che è sempre più difficile trovare giovani in grado di garantire il ricambio generazionale – ammette –. Negli anni ’80, nel distretto del mobile di Ponsacco e Perignano, vi erano almeno una dozzina di ditte che intagliavano il legno. Una miriade di ragazzi andava in bottega per farsi le ossa, ma adesso le cose sono cambiate. Oggi gli intagliatori ancora attivi si contano sulle dita di una mano”.