Calciomercato.it - La Juve ha trovato il difensore perfetto: affare con la diretta rivale

La priorità dellasul calciomercato è l’acquisto di un nuovo: i bianconeri tentano l’con laCristiano Giuntoli ha già stabilito in maniera piuttosto chiara quali siano le esigenze sul calciomercato per la. I bianconeri devono acquistare un nuovocentrale che possa sostituire un reparto falcidiato dalle assenze. Gleison Bremer, dopo un grande inizio di stagione, ha dovuto arrendersi all’infortunio al ginocchio che lo terrà ai box per tutto il resto della stagione.Cristiano Giuntoli continua la ricerca del nuovo(LaPresse) – calciomercato.itLo stesso vale per Juan Cabal, il nuovo acquisto conteso all’Inter e arrivato la scorsa estate, e che non potrà tornare prima della prossima estate. Per affrontare tutte le competizioni che si presentano all’orizzonte, è chiaro che almeno un altro colpo debba essere centrato in quella zona di campo, anche più di un nuovo attaccante che possa sostituire all’occorrenza Dusan Vlahovic.