Khloé Kardashian è pronta a lanciare un profumo tutto suo | si chiamerà XO Khloé ed è in partnership con Luxe Brands

Verrà lanciato il 25 novembre da Harrods e il 1 dicembre da Ulta Beauty negli Stati Uniti XO. Una fragranza made by, una delle iconiche sorelle protagoniste dello star system statunitense (e non solo). Una delle maggiori delleaveva già qualche tempo fa lanciato una sua linea di profumi. La novità, in questo caso, sta nel fatto che per la prima volta la nostra icona abbia realizzato questa fragranza completamente da sola.Arriva XO, la nuova fragranza di(e l’ha fatta tutta da sola)Il prezzo di vendita, stando alle fonti, sarà dai 58 ai 78 dollari. Alcune voci di corridoio parlano di un groppo potenziale del prodotto, stimando che per il primo anno XOraggiunga un volume di vendite al dettaglio compreso tra 80 e 100 milioni di dollari.