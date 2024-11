Metropolitanmagazine.it - Karla Sofía Gascón non è contenta del doppiaggio di Emilia Pérez, dove è protagonista

non èdeldie ha condiviso i suoi pensieri sui social media. L’ attrice ha invitato i suoi fan a guardare la versione sottotitolata del film in cui recita e a non guardare la versione doppiata. “Per favore, guardate i film in versione originale, almeno quelli in cui appaio io“, ha scritto l’attrice su X. Nella sua dichiarazione,ha detto: “Per favore, guardate i film in versione originale con i sottotitoli, non è la stessa cosa. È inevitabile; ilcambia la recitazione. Amo il, ma farlo da sola, non guardare film doppiati“. Al momento, il tweet è stato cancellato dal profilo dell’attrice.“Mi hanno dato una voce da donna anziana che imita Mrs. Doubtfire“, ha continuato. “È raro che riescano a trovare una voce che sia simile alla mia.