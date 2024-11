Ilnapolista.it - Il bentornato a Ranieri solo a parole, Conte non perde due volte di fila in casa dal 2009 (CorSera)

Questa sera Napoli-Roma. Ildiin Serie A rischia di essere piuttosto amaro. Nonperché l’esordio è contro il Napoli che vuole tornare in classifica ma anche perchénondue partite diindal. Lo scrive il Corriere della Sera con Luca Valdiserri.Leggi anche:: «? Mi auguro tutti inizi a funzionare dopo il Napoli. Una telefonata a Claudio l’ho fatta»nondue partite diinda quando allenava l’AtalantaScrive Valdiserri:Per il terzo ritorno disulla panchina giallorossa si è scomodato anche l’account Instagram della Lega serie A, che ha pubblicato una foto del tecnico romano sorridente con questa didascalia: «Di nuovo in servizio» (tra i tanti like c’è stato anche quello di Daniele De Rossi).Leggi anche:vuole fare lo scherzetto ae pensa a Soulé in versione LookmanIl benvenuto al sor Claudio, però, rischia di rimaneresulla carta per almeno tre motivi: 1) l’esordio è in trasferta contro il Napoli che vuole riprendersi il primato; 2) l’ultima volta che Antonioha perso per dueconsecutive inrisale al, quando allenava l’atalanta; 3) dopo il Napoli, in una settimana, la Roma incontrerà Tottenham (a Londra) in Europa League e Atalanta in campionato.