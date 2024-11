Ilfattoquotidiano.it - I mille mondi di Puccini oltre la musica: arte, fotografia e botanica. “L’anno del centenario? Poteva andare meglio”

Una vita per Giacomo, quella di Virgilio Bernardoni. Musicologo raffinato, ordinario nell’Università di Bergamo, presiede l’Edizione Nazionale delle Opere dedicata al compositore lucchese e siede nella commissione scientifica del Centro studi dedicato al musicista. Chi se non lui può guardare con simpatia e distacco alano, il 2024, nel quale il pianeta ha fatto a gara nel ricordare i 100 anni dalla scomparsa del compositore?, artista enorme, intellettuale complesso, autore dei melodrammi più replicati in tutto il mondo, merita ancora tanto studio e ricerca approfondita.Professor Bernardoni,ano si conclude il 29 novembre. Qual è il quadro culturale, almeno per l’Italia?La popolarità di un gruppo cospicuo di opere teatrali dinon è mai scemata.