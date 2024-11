Calciomercato.it - I Friedkin lo richiamano, ritorno clamoroso in panchina

Svolta alla guida della squadra che può sorprendere tutti: la scelta deiavrebbe delUna stagione tormentata e ricca di evoluzioni, con scelte che hanno fatto discutere pubblico e critica. Ora il gruppoha deciso di affidare ladella Roma a Claudio Ranieri, che ha accettato di tornare a guidare la sua squadra del cuore per la terza volta in carriera.Ryancon il sindaco Gualtieri, pensa ad un nuovo cambio in, ma all’Everton (LaPresse) – Calciomercato.itCome detto le scelte deihanno fatto spesso discutere, ma i proprietari statunitensi della Roma dallo scorso settembre hanno assunto anche la guida di un altro club, l’Everton. I ‘Toffees’ hanno 11 punti in classifica, con tre punti di margine sulla zona retrocessione. Una società, quella di Liverpool, che ha vissuto stagioni tormentate dall’addio di Carlo Ancelotti, faticando sempre a salvarsi per restare in Premier League.