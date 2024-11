Biccy.it - Guillermo Mariotto scoppia a piangere, la scena surreale: “Scusatemi”

Durante la prima parte dell’ultima puntata di Ballando Con le Stelle, i concorrenti si sono esibiti da soli, senza i loro maestri. Quando è toccato a Federica Nargi è scesa in pista con un bellissimo abito rosa e sulle note di una versione rivisitata di Via di Claudio Baglioni ha ballato una salsa. Tutti i giurati hanno fatto i complimenti all’ex velina, masi è messo addirittura a. Il pianto ha stupito tutti, anche Milly Carlucci: “Scusate, ma sta piangendo, cosa succede, perché? Federica l’hai fattodavvero”.a Ballando Con le Stelle: “Mi ricorda Miss Venezuela, mi manca casa e non vado da molto”.La Carlucci ha chiesto al giurato come mai stesse piangendo e lui ha spiegato che la Nargi gli ha ricordato il suo paese d’origine, il Venezuela (è nato a Caracas): “Piango perché sembra Miss Venezuela, sì, Miss Venezuela.