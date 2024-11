Oasport.it - Griekspoor incredulo: “Fatti solo 3 errori gratuiti e ho perso il set… Difficile battere Sinner”

Tallonha cercato di tenere testa a Janniknella finale della Coppa Davis, provando a impensierire il numero 1 del mondo e a metterlo in difficoltà ben oltre le aspettative della vigilia. L’olandese è riuscito a trascinare il primo set al tiebreak, dove però il fuoriclasse altoatesino è stato impeccabile sfruttando le poche sbavature commesse dal rivale. Nelle battute iniziali i due contendenti si sono strappati il servizio, poi l’azzurro ha alzato il ritmo e con un doppio break ha chiuso i conti.L’Italia ha così conquistato la seconda Insalatiera consecutiva e ha messo le mani sul massimo trofeo per Nazionali per la terza volta nella storia, firmando una leggendaria doppietta sul cemento indoor di Malaga dopo l’affermazione firmata dalle ragazze di Tathiana Garbin nella Billie Jean King Cup.