GCW | Annunciato l’incontro tra Ricky Starks e Matt Cardona

La vicenda diin AEW è sempre più strana e difficile da decifrare. Lontano dai ring di Jacksonville da ormai otto mesi, Absolute sembra sempre più un oggetto estraneo alla compagnia, nonostante ieri fosse nel backstage a Full Gear. E da qualche tempo iniziano a vedersi gli annunci di sue apparizioni sul ring in altre compagnie indies, come la HOG e la GCW.Appuntamento il 14 dicembrePrima di raggiungere Full Gear, infatti,ha fatto una comparsa a sorpresa all’evento GCW Dream On, attaccando Broski Jimmy e parlando al pubblico della sua situazione attuale. Attacco che non ha fatto piacere a, alleato di Broski, che lo ha interrotto e insultato, dicendogli che non dovrebbe frignare quando c’è una compagnia che ogni settimana gli paga lo stipendio.