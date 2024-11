Lapresse.it - Formula 1 a Las Vegas, Verstappen campione del mondo per la quarta volta

Maxdeldi1 per ladella sua storia, un dominio iniziato nel 2021 e che prosegue anche nel 2024. Al pilota olandese è bastato piazzarsi quinto nel Gp di Las, proprio davanti al suo rivale Lando Norris, sesto, per poter far festa con due gare d’anticipo. La gara è stata vinta da George Russell davanti al compagno di box Lewis Hamilton, per una inattesa doppietta Mercedes. La Ferrari deve ‘accontentarsi’ del terzo posto di Carlos Sainz davanti all’altra rossa di Charles Leclerc. Completano la top ten Oscar Piastri, settimo, Nico Hulkenberg, ottavo con la Haas. A punti anche Yuki Tsunoda, nono con la Racing Bulls, e Sergio Perez, decimo con l’altra Red Bull.