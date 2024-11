Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 25 al 30 novembre: Tarik minaccia Gürcan, Asu scompare

Cosa ci attende negli episodi(Kara Sevda) in onda dal 25 al 30? La serie tv turca – a partire da giovedì 21– torna a occupare il consueto slot pomeridiano di Canale 5, con episodi dal lunedì al venerdì alle 14:10, una maxi puntata il giovedì in prime time e una il sabato pomeriggio. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.settimanali: Asu offre una via d’uscita aLe indagini di Kemal Soydere sulla morte di Ozan andranno avanti, etremerà sempre di più all’idea di cosa dovrebbe affrontare qualora il fratello arrivasse a scoprire il suo coinvolgimento nella morte del cognato.Per aiutare Zeynep,ha finito per mettersi nei guai. Tuttavia Asu gli suggerirà un modo per salvarsi, ovvero cercare di far incolparedell’omicidio.