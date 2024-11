Sport.quotidiano.net - Emozione Zenith. "Una sfida storica. Dobbiamo godercela»

Appuntamento con la storia per laPrato. A poche ore dal super derby, il primo in assoluto per i bluamaranto contro il Prato in gare ufficiali, in via del Purgatorio l’aria è carica di elettricità. La partita ha un’importanza a sé, ovviamente, ma anche guardando la classifica, con le due squadre appaiate a 11 punti e in lotta per evitare complicazioni di fine stagione e guadagnare la salvezza senza patemi. "Sono fiero e orgoglioso di guidare i miei ragazzi in questo derby storico. Giochiamocelo e godiamocelo, ma non ci facciamo ingannare dagli 11 punti in classifica e dalle difficoltà che sta affrontando la formazione biancazzurra – commenta Simone Settesoldi, allenatore dellaPrato, alla vigilia del match -. Il Prato ha una rosa da zona play off, sicuramente superiore alla nostra e io ho visto ultimamente una squadra che non riesce ad essere continua per tutti i 90 minuti, ma che a sprazzi gioca da grande.