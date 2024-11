Metropolitanmagazine.it - Chi è Myss Keta e qual’è il suo vero nome: “Solo mia madre e l’ostetrica conoscono la mia faccia”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si definisce “perfomer, con un’attitudine rapper, icona pop e soprattutto diva“:, per sua stessa ammissione, è davdifficile da incasellare in un’unica definizione.Di lei, si sa pochissimo, e questo per sua scelta. Da sempre cela il suovolto dietro una mascherina, la sua età è sconosciuta, così come il– anche se alcuni sostengono si chiami Monica, altri Laura – ogni informazione personale è celata, negata, nascosta. Una segretezza che ha oscuramente contribuito a creare il fascino di questo personaggio. Circola la notizia, mai confermata, che abbia 35 anni. L’unica cosa certa che riguardaè la sua provenienza, MilanoIl suo personaggio nasce nel 2013 dall’idea del collettivo Motel Forlanini, che voleva cogliere lo spirito underground della città e condensarlo in una figura riconoscibile.