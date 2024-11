Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Cristhian Mosquera è l’ultima idea di Geoffrey Moncada per la difesa. Il punto

pensa all’acquisto diper rinforzare ladelnella prossima sessione di. Le ultimeha messo nel mirino. Il dirigente delha individuato nel giovane difensore spagnolo classe 2004 uno dei profili ottimali per migliorare il reparto arretrato attualmente a disposizione di Paulo Fonseca.Unaenormemente in difficoltà come testimoniano i numeri di questo primo tratto di stagione. Infatti, i rossoneri hanno già subito quattordici reti in dodici giornate di Serie A e sei in quattro giornate di Champions League.Numeri che portano alla media di oltre un goal subito a partita. Troppi per una formazione che ambisce a vincere lo scudetto e a essere competitiva in Europa. Motivo per cui la dirigenza delha avvertito la necessità di muoversi già a partita dalla prossima sessione di, ovvero quella invernale.