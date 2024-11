Quotidiano.net - Bmw R1300 GS Adventure. Il touring non è mai stato così

Leggi su Quotidiano.net

"L’aspetto della nuova BMW R 1300 GSattirerà sicuramente l’attenzione. La più grande delle GS non è solo visivamente diversa dalla sorella più piccola. Mai prima d’ora il comfort di seduta, l’ergonomia e la protezione dal vento e dalle intemperie sono stati combinati in modoarmonioso con la precisione di guida, l’eccezionale comfort delle sospensioni e la fluidità di marcia". Dichiara Christof Lischka, responsabile sviluppo BMW Motorrad. È questo il biglietto da visita speciale e assolutamente realistico della nuova BMW R 1300 GS. Un modello che quando si parla di motoe dia lungo raggio, è un punto di riferimento. Attraversare il Sahara in condizioni di caldo torrido, scalare l’Himalaya o esplorare le foreste amazzoniche: per più di due decenni la BMW GScon motore bicilindrico boxer è stata sinonimo di viaggi in moto su lunghe distanze con un passeggero e molti bagagli.