Biccy.it - Ascolti 23 novembre: quanto ha fatto la nona puntata di Ballando con le Stelle

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ieri, 23, è andata in onda ladicon leche ha visto scendere in pista le 8 coppie rimaste in gara dopo l’eliminazione di Sonia Bruganelli. A finesono andati al ballottaggio Tommaso Marini, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini e il televoto a decretato l’uscita degli ultimi due. La prossima settimana si terrà il ripescaggio! Chi tornerà in gara?Ladicon ledi ieri 23ha3.446.000 telespettatori pari al 26,8% di share.Glidicon le1^: 3.300.000 telespettatori, 25,6% di share2^: 3.221.000 telespettatori, 24.4% di share3^: 3.419.000 telespettatori, 25,9% di share4^: 3.279.000 telespettatori, 22,8% di share5^: 3.