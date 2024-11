Calciomercato.it - Alessandro Del Piero presidente: indizi sulla nomina da sogno

Leggi su Calciomercato.it

Delritorna nel mondo del calcio con un ruolo di primissimo piano: la notizia che fa esultare gli appassionatiDa poco, ha compiuto 50 anni, una ricorrenza degnamente celebrata non solo dai tifosi della Juventus, squadra cui ha legato praticamente tutta la sua carriera, ma anche dagli amanti del calcio in generale.Delha rappresentato molto, in campo, per la Nazionale italiana e per i colori bianconeri e le sue gesta vengono ancora ricordate com’è giusto che sia.Delda– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un personaggio, l’ex numero 10 juventino, che si è fatto apprezzare sempre, all’esterno del terreno di gioco, per il suo fare misurato e discreto. Da quando ha smesso di calcare i campi da gioco, lo abbiamo visto in più occasioni nelle vesti di commentatore sportivo.