Zonawrestling.net - AEW Full Gear: MJF fa cedere Strong e poi infierisce, inutile il tentativo di soccorso di Cole

Entrata con un discreto pop per MJF che fa sventolare sopra il ring uno striscione con scritto “Thank Me Later“,riceve anche lui una bella accoglienza.Prima del match Maxwell prende il microfono e insulta il pubblico del New Jersey e Roderick, dichiarando che non si sporcherà le mani con questo matche che preferirebbe lasciare la compagnia perché guadagnerebbe molti più soldi facendo film.dopo queste parole attacca Friedman ma subisce un piegamento di dita per mano di quest’ultimo che gliele incastra tra il ferro che tiene le corde vicino al turnbuckle.Roddy ci crede Roddy però ci crede, è lui in controllo del match all’inizio, classici backbreaker, Olympic Slam ma Friedman resiste.Max pian piano guadagna campo, punta sempre al braccio o alle dita manon si arrende e risponde colpo su colpo.