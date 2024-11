Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green sogna il titolo US, vince e avanza nel torneo

Leggi su Zonawrestling.net

Qualche settimana fa a SmackDown è stato introdotto un secondofemminile, il Women’s US Championship e per tante donne è partita la caccia con il sogno di diventare la prima campionessa della storia con questoalla vita. Per l’occasione è stato indetto uncon ben 12 partecipanti suddivise in 4 triple threat match. La scorsa settimana la prima ad accedere al turno successivo è stata Bayley, mentre questa settimana è andato in scena l’incontro tra Bianca Belair, Blair Davenport e.L’amicizia più importante di unLa favorita di questo incontro era chiaramente Bianca Belair e la EST era riuscita a prendere il mano le il match fino a quando sul titantron sono apparse immagini dal backstage in diretta che hanno mostrato Jade Cargill esanime dopo essere stata schiantata su un auto nel parcheggio dell’arena.