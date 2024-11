Panorama.it - Urso: "Il problema dell'Europa non è Trump. È l'Europa"

Una discussione per tirare le somme sull'anno che è stato ma, soprattutto, per guardare al futuro e al 2025 che prevede una scadenza importante: quella'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America e ci si domanda che cosa accadrà. È stato questo il centro del dibattito di oggi a Matera tra il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro e il Ministroe Imprese e del Made in Italy Adolfoin occasione del primo appuntamento con il nuovo format "Panorama on the Road" che ha scelto come prima tappa proprio il capoluogo lucano."Laeconomy si annuncia con l'introduzione di dazi, cosa significa per l'Italia fare i conti con dei dazi?" È questa la domanda di apertura del dibattito, posta dal direttore di Panorama al ministro. "Innanzitutto la politica dei dazi è una politica che ha perseguito con determinazione anche il presidente Biden, nei confronti principalmentea Cina.