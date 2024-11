Spazionapoli.it - Simeone, nuovo assalto per gennaio: “Contatti continui con l’entourage”

Giovannipotrebbe davvero lasciare il Napoli a? Spuntano novità in merito ad una cessione nei prossimi mesi Arrivato nell’anno dello Scudetto, Giovanniha saputo ricoprire bene il ruolo di gregario in questo Napoli. Nella storica stagione del terzo titolo si è ritrovato ad essere anche decisivo: il gol in girata di testa a San Siro contro il Milan campione in carica e quel pallone messo all’incrocio nella partita casalinga contro la Roma, sono risultati cruciali per la vittoria finale.Da alternativa ad Osimhen, a semi titolare nella scorsa terribile stagione, dove anche lui è stato risucchiato in un vortice di mediocrità assoluta. Quest’anno è tornato ad essere un valore aggiunto a partita in corso, dietro a Romelu Lukaku. Antonio Conte lo sta alternando anche a Jack Raspadori, ma per uno dei due l’avventura in azzurro potrebbe presto volgere al termine.