Iodonna.it - «Si sbaglia quando si affronta a pezzi o solo da un punto di vista sicuritario» sostiene una delle donne simbolo della lotta alla violenza di genere

Leggi su Iodonna.it

«Il patriarcato è certamente l’origine e la basemaschile sulle. Non possiamo negarlo, dobbiamorlo con serietà. Ladiè una questione complessa e richiede azioni trasversali, un impegno continuo e strutturale. Sila sida undi, come con l’aumentopene o l’introduzione di nuovi reati. Sarebbe invece fondamentale investire risorse significative per combattere il fenomenoradice». Così Lucia Annibali, ex deputata di Italia Viva econtro lasulleiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Lucia Annibali: «Patriarcato originesulle, servono interventi strutturali» iO Donna.