Ilrestodelcarlino.it - Si accendono le luminarie a Rimini, voglia di Natale e Black friday. In migliaia riempiono la città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 novembre 2024 – Sile luci e si respira l’aria del. Il rito si è consumato ieri pomeriggio. Come ogni anno il centro storico si è acceso dei caldi colori del. Un’accensione, quella di quest’anno, che è caduta in concomitanza con la camminata per dire no alla violenza sulle donne, accendendo anche un faro nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo la manifestazione il centro storico si è illuminato. ‘Il sogno di’ ha preso vita al termine del classico conto alla rovescia che ha dato ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.; 23/11/2024: Comune RN Uff Stampa, accensione Luci di©Riccardo Gallini /GRPhoto Ad introdurre l’accensione delle luci era stata l’Orchestra Eyos (Einstein Youth OrcheStar) del liceo Einstein di, aprendo la festa davanti al Palazzo dell’Arengo con un programma musicale che considerava due brani tratti dall’album di debutto Urban Treasures (‘The Hidden Rhythm of the World’ e ‘I See Through You’), una interpretazione di Soul Cake, e i classici natalizi ‘All I Want for Christmas Is You’, ‘Jingle Bells Rock’ e ‘Adeste Fideles’, per culminare con l’esecuzione di ‘Right Here Right Now’, sotto la guida del maestro Davide Tura.