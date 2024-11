Gaeta.it - Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e elettronici a Roma: appuntamenti il 23 e 24 novembre

Sabato 23 e domenica 24 novembre la città di Roma ospiterà la campagna di sensibilizzazione ambientale "Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo". Questa iniziativa, organizzata da Ama in partnership con il TGR Lazio RAI, offre ai cittadini l'opportunità di liberarsi gratuitamente di rifiuti ingombranti e altri materiali che non possono essere smaltiti nei normali cassonetti. Coinvolgendo i Municipi da I a XV, la raccolta si propone di favorire un corretto smaltimento e un comportamento ecologico da parte della popolazione. Dettagli della raccolta e materiali accettati. Durante le giornate dell'evento, i cittadini potranno disfarsi di rifiuti ingombranti di varia natura, come legno, metallo, frigoriferi, condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor, TV, apparecchiature elettroniche, lampade al neon, batterie al piombo, e materiali per la stampa.