Quando il ritardo tecnologico frena la crescita

Razzante* Se la digitalizzazione rallenta, a farne le spese è l’intera economia di un territorio. La velocità delle connessioni stimola lae dunque è necessario diffondere più massicciamente la banda larga e i servizi internet. Le pubbliche e medie imprese lombarde in questa partita possono giocare un ruolo decisivo. Ne è consapevole Regione Lombardia, che ha annunciato nuove tappe dello sviluppo dell’infrastruttura digitale. "Il nostro obiettivo è valorizzare l’interconnessione tra i territori, rendendo sempre più accessibili i servizi, dalla sanità ai trasporti – fa sapere Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile –. In tal senso, la banda ultra larga è per noi un percorso strategico per collegare tutti i territori, dal centro alle periferie. Diversi i progetti già avviati: per le aree bianche, a partire dal 2023, sono stati realizzati oltre 220.