Ilrestodelcarlino.it - Più protezione per i controllori dei treni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ormai anche chiedere di esibire il biglietto suinazionali e regionali è diventato rischioso. Non è questa l'Italia che vogliamo. Basta rileggere la cronaca di questi giorni per sapere che un controllore è stato accoltellato sulla linea Genova - Busalla e un altro è stato preso a pugni sul treno locale Porretta - Pianoro. Ora serve una svolta non è possibile che il personale deisia continuamente sottoposto a rischi mentre compie il proprio dovere. Lorenzo Gamberini Riponde Beppe Boni Intanto una buona notizia, anche se parziale. Il giovanotto che ha preso a pugni il controlloretalia - Tper sulla linea Porretta - Pianoro, facendogli saltare due denti e provocandogli diverse escoriazioni, è stato identificato. Speriamo che nei suoi confronti venga applicata una pena severa senza troppe attenuanti.