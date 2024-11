Gamberorosso.it - Percorsi di gusto con i vini di Roberto Sarotto

Leggi su Gamberorosso.it

In collaborazione connel 1984 decide, insieme ai suoi genitori, di dare un impulso moderno alla produzione del vino rivoluzionando completamente l’azienda di famiglia. Oggi la proprietà conta circa 95 ettari di vigneti ripartiti tra le aree più pregiate del Sud Piemonte, tra cui Barolo, Barbaresco, Gavi e la zona del Moscato d’Asti che vedono coltivate diverse varietà che vanno dall'arneis, allo chardonnay, dal brachetto al cabernet sauvignon., l'azienda e iprodottiL’azienda, che ha sede a Neviglie (CN), è un piccolo gioiello di tecnologia in cui c’è spazio per un laboratorio interno che esegue tutte le analisi sul vino, tracciando le diverse fasi evolutive dalla raccolta all’imbottigliamento e tecniche come l’appassimento a freddo delle uve che sono usate in esclusiva dai