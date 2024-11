Donnaup.it - Per contrastare i picchi glicemici consumate questo frutto squisito

Tutto nasce in Messico: una ricerca condotta dall’Università della Bassa California a Tijuana, ha provato che perbisogna consumare il fico d’India.Le sue proprietà ipoglicemizzanti contrastano, grazie alle fibre in esso contenuto, contrastano il diabete mellito, moderano l’assorbimento di zuccheri e favoriscono la perdita di peso.FANTASTICO, vero?!?!Non si tratta certo di una cura risolutiva per questa malattia che è una piaga sociale, molto diffusa. Non possediamo competenze specifiche per entrare nel merito medio scientifico. Noi di Donna Up vogliamo semplicemente sottoporre alla vostra attenzione i benefici che derivano dal consumo distraordinario. Sotto alle sue spine, si celano infinite virtù.Curiose? Iniziamo!Peril fico d’IndiaLo studio è stato effettuato in Messico su 36 pazienti affetti da diabete di tipo 2.